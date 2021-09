Scuola: Ancona, al via per 8.200 in 8 istituti Comprensivi

Al via l'anno scolastico stamane per circa 8.200 studenti (397 classi) di Ancona, negli otto Istituti Comprensivi della città. Visita nelle scuole al primo squillo di campanella della sindaca Valeria Mancinelli e degli assessori alle Politiche Educative Tiziana Borini, ai Lavori pubblici, Paolo Manarini, alle Manutenzioni e Partecipazione Democratica, Stefano Foresi.

In primo piano i saluti e il sopralluogo all'ingresso dell'istituto Caterina Ferrucci, in via Cadore, l'edificio che ospiterà nei prossimi mesi 11 classi delle primarie De Amicis, in corso di ristrutturazione. Subito dopo è stata la volta della scuola Pascoli, sempre in via Cadore, interessata da interventi di manutenzione straordinaria. Poi sindaco e assessori hanno raggiunto Candia per rivolgere un augurio di buon inizio anno ai bambini della scuola di infanzia Peter Pan e infine alle Faiani e Garibaldi. Foresi ha fatto visita alle scolaresche dell'Istituto comprensivo Posatora Piano Archi.

A Pesaro il sindaco Ricci, accompagnato dall'assessore alla Crescita Giuliana Ceccarelli e dall'assessore all'Operatività Enzo Belloni, ha visitato la scuola dell'Infanzia Grillo Parlante (Villa Fastiggi) e Ambarabà (Tombaccia), scuola secondaria di 1^ grado Gaudiano (Centro). "Un primo giorno speciale", per i ragazzi pesaresi, che sono tornati sui banchi di scuola dopo la pausa estiva. "C'è tanta emozione nel ritornare in classe in presenza - ha detto Ricci durante il tour nelle scuole -. Dobbiamo continuare a tenere alta la guardia e rispettare le regole, come l'uso del Green pass, perché vogliamo che i ragazzi frequentino la scuola in presenza per tutto l'anno e che vivano al massimo, insieme ad amici e insegnanti, le relazioni sociali. Molto dipenderà anche da noi adulti, la vaccinazione è l'unico modo per ritrovare la libertà e garantire una scuola in presenza". (ANSA).