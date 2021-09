Forfait ditta scuolabus: Confartigianato, aiuto imprese Marche

(ANSA) - ANCONA, 15 SET - "Dopo il forfait dell'ultimo momento della Vincenzo Tundo che ha acquisito numerosi appalti di trasporti studenti fatti tramite il Suam (Stazione unica appaltante Regione Marche; ndr) e contrattualizzati dai singoli comuni, le difficoltà che si sono registrate, potrebbero essere superate con la disponibilità di Confartigianato Trasporti che già lo scorso anno aveva messo a disposizioni pullman da turismo, mini pullman e van della capienza di nove posti. Un parco tuttora disponibile che può essere utilizzato dando servizi efficienti e puntuali.". Lo scrive in una nota la stessa Confartigianato Trasporto persone Marche in merito ai disagi causati in 17 Comuni marchigiani dopo il forfait parziale della Vincenzo Tundo che non può garantire subito i servizi previsti da un Convenzione.

"Le imprese del territorio - dichiara Gilberto Gasparoni segretario regionale Confartigianato Trasporto persone -, a differenza di quelle che provengono da fuori regione, ci mettono sempre la faccia, e difficilmente terrebbero un comportamento come quello che viene rappresentato sui media, che tutto va bene per poi la sera prima dell'attivazione del servizio comunicare l'impossibilità di effettuare il trasporto dei bambini da quelli delle scuole primarie".

"E' un fatto grave dato, il mancato avvio dei trasporti scolastici porterà sicuramente alla rescissione dei contratti, - spiega - con necessaria escussione delle fideiussioni normalmente richieste. Questo potrebbe impattare anche sui servizi negli altri Comuni. Già in passato Confartigianato Trasporti, aveva contestato questa procedura di appalto pubblico che ha desertificato le imprese del territorio che venivano marginalizzate dall'arrivo di questi gruppi senza radicamenti e strutture locali".

Confartigianato Trasporti "conferma la disponibilità delle imprese di trasporto persone a valutare eventuali richieste di collaborazione sia direttamente, sia facendo sistema con le aziende del trasporto pubblico locale o di noleggio per fornire un servizio essenziale per il regolare funzionamento delle scuole e dare risposte concrete alle famiglie che si trovano in grandi difficoltà per i mancati trasporti scolastici". (ANSA).