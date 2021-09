Covid: Marche, 173 positivi in 24h, incidenza cala a 58,94

Sono 173 i casi si positività rilevati nelle Marche in 24ore con un'incidenza di 58,94 su 100mila abitanti (in calo rispetto a 61,20 del giorno precedente. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione. Ancora stabile in sostanza il numero di ricoveri (83; +1) e nessun decesso registrato nell'ultima giornata con il totale di vittime che resta 3.061.

Tra i 173 nuovi positivi, 59 risiedono in provincia di Macerata, 30 nell'Ascolano, 27 in provincia di Fermo, 18 in quella di Ancona e 12 a Pesaro Urbino; 27 i casi da fuori regione. I tamponi eseguiti sono 3.813 tra il percorso diagnostico di screening (2.251; 7,7% di positività) e percorso guariti (1.552), oltre a 1.301 testi antigenici (36 positivi).

In ospedale ci sono attualmente 27 persone in terapia intensiva (invariato), 22 in semintensiva (+2) e 34 nei reparti non intensivi (-1); due i dimessi. Il totale dei positivi cala a 3.078 (-25) tra cui 2.995 positivi in isolamento domiciliare (-23). Le quarantene per contatto con positivi sono 4.043 (+3) e i guariti 106.504 (+195). (ANSA).