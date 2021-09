Scuola: Acquaroli a studenti,'concentrati e rispetto regole'

"Agli studenti dico che serva fare massima attenzione da parte di tutti: per vincere la sfida sulla pandemia, bisogna stare concentrati rispettare le regole e pensare che ognuno possa essere l'elemento fondamentale non concedersi distrazioni". Così il presidente della Regione Francesco Acquaroli a margine del Consiglio regionale alla vigilia del ritorno in classe per gli studenti marchigiani.

"Domani è un giorno particolare di una settimana importante, - aggiunte il presidente - speriamo tutto vada per il meglio e siamo convinti che questa stagione possa riportare alla scuola in presenza senza interruzioni". "Il ritorno in classe - dice ancora Acquaroli - è una delle sfide più importanti per dare risposte che tutti noi attendiamo, speriamo positive, perché si innesca un meccanismo sicuramente molto voluminoso in termini di spostamenti". "Spero che tra un mese - auspica Acquaroli - si possa dire che, nonostante il ritorno in classe, possiamo continuare a pensare di una scuola in presenza, a una socialità, a un normalità magari condizionata da mascherina, distanziamento ecc., però tornare a parlare di quasi normalità che possa aprirci a una nuova stagione e lasciare alle spalle il peggio".

Intanto nelle Marche superati i due milioni di vaccinazioni.

"La campagna di vaccinazione sta proseguendo, - commenta Acquaroli - oggi siamo davanti a numeri importanti: se noi consideriamo che la regione ha un milione e mezzo di abitanti e che la popolazione vaccinabile è 1.350.000 circa, annunciare il superamento di 2 milioni di vaccinazioni significa avere raggiunto un altissimo livello di adesioni alla campagna vaccinale". (ANSA).