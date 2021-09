Regioni: Consiglio Marche, ok a legge su cultura fisarmonica

Via libera del Consiglio regionale all'unanimità alla proposta di legge che modifica e integra gli "Interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura musicale, della tradizione e della produzione della fisarmonica". La legge si propone di promuovere ulteriormente lo strumento musicale tipico delle Marche, "maggiormente rappresentativo dell'identità regionale". Il nuovo testo modifica il titolo, che diventa "Circuito storico, culturale, artistico, musicale e produttivo della fisarmonica", e amplia la dotazione finanziaria, che passa da 25mila euro a 50mila euro, e riconosce testimoni della tradizione musicale, dopo Castelfidardo "Città della fisarmonica", i Comuni di Camerano, Loreto, Mondolfo, Numana, Osimo, Recanati per costituire una rete tematica.

Saranno promossi convegni, eventi, spettacoli, con incentivi per i progetti di valorizzazione. Tra le novità anche l'istituzione della Giornata regionale della Fisarmonica e la promozione internazionale, con il coinvolgimento delle associazioni dei marchigiani all'estero.

La pdl, presentata ad iniziativa dei consiglieri Mirko Bilò, Chiara Biondi, Giorgio Cancellieri, Luca Serfilippi (Lega), Carlo Ciccioli, Nicola Baiocchi, Marco Ausili (FdI), Dino Latini (Udc) e Giacomo Rossi (Civici Marche), ha aggiornato la legge approvata nel 2016. Relatori dell'atto sono il primo firmatario Bilò e la consigliera Marta Ruggeri (M5s). (ANSA).