Scuola: Pesaro, al via 13/9 nidi e infanzia con Green pass

Conto alla rovescia per le scuole pesaresi che lunedì 13 settembre riapriranno le aule ai piccoli studenti della città. Per il Comune di Pesaro 26 sedi (13 nidi e 13 scuola dell'infanzia): non solo il personale scolastico - docenti e personale Ata - ma anche i genitori (oltre mille) che accompagneranno i figli, dovranno infatti possedere ed esibire il Green pass per accedere agli spazi interni delle strutture come previsto dal nuovo decreto legge n.

122 del 10/9/2021 sulle misure urgenti per il mondo educativo e scolastico che, con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale entra in vigore da oggi.

La riapertura avverrà "in completa sicurezza - assicura Giuliana Ceccarelli, assessora alla Crescita e Gentilezza - rispettando la recente normativa che entra in vigore da oggi e che, in pratica da lunedì 13 settembre, consentirà l'accesso alle strutture educative (dai nidi alla scuola superiore) solo ai possessori della Certificazione verde covid-19". L'ingresso nelle sedi in mancato possesso della Certificazione verde comporta una sanzione da 400 a 1000 euro.

"Per ragioni organizzative i primi giorni si procederà con controlli a campione, per passare appena possibile ai controlli giornalieri capillari con le attrezzature idonee" precisa Ceccarelli che sottolinea come le disposizioni siano "una garanzia di sicurezza che va a qualificare ulteriormente il servizio educativo.

Il Green pass, ricorda l'amministrazione, "è rilasciato dopo aver effettuato la prima dose (o il vaccino monodose) da 15 giorni; dopo aver completato il ciclo vaccinale; se risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; nei casi in cui si è guariti da Covid-19 nei sei mesi precedenti. Per i soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche, è previsto che in luogo della 'certificazione verde Covid-19', sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione". (ANSA).