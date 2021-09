Comuni: Offida, ok progetto definitivo Campus via Repubblica

La Giunta di Offida (Ascoli Piceno) ha approvato il progetto definitivo del Campus scolastico che sorgerà in via della Repubblica. Il nuovo plesso si estenderà su una superficie di oltre 4 mila metri quadrati, ospiterà le scuole elementari le medie, la 'primavera' e una palestra molto importante in funzionalità e dimensioni. Costerà 6 milioni e 850 mila euro.

"Il progetto funzionalmente risponde al meglio a tutte le esigenze espresse e condivise con istituzione scolastica ed insegnanti in tema di tecnologie, sostenibilità e sicurezza", dichiara il sindaco Luigi Massa. "Abbiamo convogliato in un nuovo campus - spiega - i finanziamenti che erano destinati all'adeguamento sismico dell'ex plesso in Via della Repubblica e del dislocamento della scuola di Via Ciabattoni ottenendo, con un percorso condiviso con l'Ufficio speciale per la ricostruzione la possibilità di abbattere e ricostruire la vecchia scuola di Viale della Repubblica, un risultato non scontato".

L'Amministrazione comunale realizzerà con fondi propri la palestra certificata Coni, che risponderà a esigenze scolastiche e sarà anche a disposizione della comunità. Nel 2022 sarà realizzata la gara europea (vista l'ingente somma) per l'appalto e poi verrà aperto il cantiere. Uno degli investimenti più importanti della provincia". Il progetto definitivo è stato realizzato dal Gruppo Marche che vanta una storia lunga 50 anni.

Il gruppo ha sede a Macerata e ha eseguito la progettazione con la tecnologia Bim, (tridimensionale). (ANSA).