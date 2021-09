Ciclista investito da auto a Numana, in ospedale ad Ancona

A Numana (Ancona) un ciclista che procedeva verso Porto Recanati, è stato investito stamattina da un'autovettura, condotta da una 28enne, che svoltava a sinistra da via Litoranea in via Costa Verde. L'incidente è avvenuto poco dopo le 9 all'altezza della strada che immette al campeggio Numana Blu. L'uomo ferito, circa 50 anni, cosciente dopo l'impatto, è stato assistito dai sanitari sul posto e poi trasportato in ambulanza agli Ospedali Riuniti di Torrette di Ancona per tutti gli accertamenti e le cure del caso.

Sul posto per tutti i rilievi, i carabinieri di Numana, della Compagnia di Osimo, che stanno svolgendo verifiche sulla dinamica dell'incidente forse causato da una mancata precedenza da parte dell'auto, durante la svolta a sinistra, al ciclista che proveniva in direzione opposta sulla propria corsia.

L'impatto molto forte è avvenuto sulla parte frontale destra dell'auto. Gli accertamenti sono comunque ancora in corso.

