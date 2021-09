Auto contro palo telefono e poi cappottata, morto 22enne

Una giovane di 22 anni, di Fabriano (Ancona), è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto dopo la mezzanotte nei pressi delle frazioni di Melano-Marischio di Fabriano. La vittima, Riccardo Pelati, era al volante di una Fiat Punto quando, non lontano dal passaggio a livello lungo la strada che collega Fabriano a Sassoferrato, vicino alle frazioni di Marischio e Melano, quando ha perso improvvisamente il controllo del mezzo.

L'auto ha impattato violentemente contro il guardrail nella parte destra della carreggiata; è seguito un altro impatto contro un palo telefonico e poi l'auto si è cappottata.

Allertati da alcuni automobilisti in transito, sul luogo dell'incidente sono giunti i soccorritori: un'ambulanza del 118 dell'ospedale Engles Profili di Fabriano, una pattuglia dei carabinieri della locale Compagnia agli ordini del cap. Mirco Marcucci, e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino. I pompieri hanno estratto dalle lamiere il 22enne e lo hanno affidate alle cure disperate dei sanitari. I tentativi di rianimarlo sono stati vani. Il ragazzo è deceduto, probabilmente sul colpo, a causa dei forti politraumi subiti. La salma ora si trova alla casa funeraria Infinitum di Bondoni in via Nenni dove domani sarà aperta la camera ardente. I funerali del giovane si svolgeranno, invece, il 13 settembre.

La strada è rimasta chiusa al traffico fino alle 2:30 di stamattina. Nessun altro mezzo è stato coinvolto. (ANSA).