Tumori: Ancona, studio neoplasia pancreas grazie a famiglia

Uno premio di specializzazione in Oncologia Medica per supportare uno studio clinico sul tumore del pancreas finanziato ad Ancona dalla famiglia Manzella (Raffaele Menzella ha perso la moglie Susanna Meco per un tumore al pancreas l'11 settembre 2020). "Il tumore del pancreas - ricorda una nota - è uno dei più difficili da trattare. Nel 2020, in Italia, sono stati stimati circa 14.300 nuovi casi, in costante aumento". "L'aggressività della malattia è testimoniata dalla sopravvivenza a 5 anni, che non supera il 7% negli uomini e il 9% nelle donne" e "servono nuove armi per affrontare la neoplasia, come l'immunoterapia e le terapie mirate".

"Gli stili di vita hanno un impatto importante nello sviluppo di questa neoplasia - dice Rossana Berardi, Ordinario di Oncologia Medica presso l'Univpm e direttore della Clinica Oncologica Ospedali Riuniti di Ancona -. Fumo di sigaretta, obesità, ridotta attività fisica, elevato consumo di alcol e grassi saturi, scarsa assunzione di verdure e frutta fresca sono i principali imputati. I sintomi spesso sono sfumati e non specifici, difficili da individuare, nella maggioranza dei casi portano alla diagnosi quando il tumore è in fase metastatica.

Meno del 20% dei pazienti è candidabile a una chirurgia con intento curativo, con sopravvivenza a 5 anni di circa il 20%. La chemioterapia, attuale standard di terapia nella fase metastatica, offre una mediana di sopravvivenza libera da progressione di malattia di soli 6 mesi. È fondamentale trovare nuove opzioni terapeutiche, che possono essere costituite, ad esempio, dalla combinazione di chemioterapie, dall'immunoterapia che rinforza il sistema immunitario contro il tumore o dalla terapia a bersaglio molecolare soprattutto in presenza di una mutazione dei geni Brca. Ringraziamo la famiglia Menzella per il grande gesto di generosità a favore della ricerca scientifica".

A uno specializzando verrà assegnata una tesi di specializzazione sul tumore del pancreas, sotto la supervisione della prof. Berardi, del dott. Alessandro Bittoni (dirigente medico Clinica Oncologica) e del prof. Riccardo Giampieri (Associato di Oncologia presso la medesima Clinica Univpm), che hanno avuto in cura la signora Susanna. (ANSA).