Atletica: Tamberi vince alto a Zurigo e Diamond League

(ANSA) - ZURIGO, 09 SET - Il campione olimpico Gianmarco Tamberi ha vinto la gara di salto in alto delle finali di Diamond League, il 'Weltklasse' di Zurigo, con la misura di 2.34, aggiudicandosi anche il trofeo (a forma di diamante, creato dal gioielliere Beyer) per il vincitore della classifica complessiva della sua specialità.

Per festeggiare 'Gimbo', che riceverà anche un premio di 40mila dollari, ha fatto il giro dello stadio e scattato foto con gli spettatori dopo essersi messo al collo la medaglia d'oro vinta a Tokyo ed essersi avvolto in una bandiera italiana. (ANSA).