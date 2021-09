Venezia: corto di Piccioni con Mascino e Timi fuori concorso

Il cortometraggio Preghiera della sera (Diario di una passeggiata) diretto da Giuseppe Piccioni sarà presentato domani giovedì 9 settembre alle 16:30 alla 78/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, nella sezione Orizzonti fuori concorso. Il corto è nato nel corso della realizzazione dello spettacolo teatrale Promenade de santé scritto da Nicolas Bedos, prodotto da Marche Teatro, con Filippo Timi, Lucia Mascino e la regia di Giuseppe Piccioni. Lo spettacolo è stato portato in scena a settembre 2020 nel periodo a cavallo delle due ondate di pandemia da Covid-19. Preghiera della sera (diario di una passeggiata) è il racconto di un'esperienza vissuta, una testimonianza che si inserisce in questo particolare contesto. Il cortometraggio è prodotto da Akifilm, Marche Teatro con Rai Cinema ed è sostenuto da Comune di Ancona, Regione Marche e Fondazione Marche Cultura. Preghiera della sera racconta un'esperienza, quella di un regista e i suoi due attori alle prese con una pièce teatrale: dal primo incontro, alle iniziali letture, alle prove effettuate in casa, a quelle nello spazio scenico fino alla prima rappresentazione.

Quell'esperienza è avvenuta però nel particolare contesto in cui tutta la cultura italiana si è trovata nei giorni a cavallo tra la prima e la seconda ondata della pandemia quando sembrava davvero possibile ripartire e l'euforia si accompagnava all'illusione che il peggio fosse alle nostre spalle. "Il teatro, il cinema fanno parte di una normalità che ci è mancata come un diritto calpestato, come un'ingiustizia che siamo stati costretti a subire - si legge nelle note di regia -. Queste riflessioni, i pensieri più intimi, fanno parte di una specie di racconto fuori campo, come fossero delle interviste particolari in cui si risponde a domande che riguardano la nostra anima.

Preghiera della sera non è una riflessione sociologica, tantomeno scientifica; è appunto una preghiera laica che non fa richieste e si interroga intorno a un impossibile senso di quello che è accaduto". (ANSA).