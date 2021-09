Terremoto: torna agibile palazzo 8 appartamenti a S. Severino

Un intero condominio, composto da 8 appartamenti, è tornato agibile a San Severino Marche (Macerata) a seguito dei lavori di ricostruzione consistititi nella riparazione del danno con miglioramento sismico della struttura che si trova in via Della Libertà, nel rione Settempeda. Per il recupero dell'immobile, a seguito delle scosse di terremoto dell'ottobre 2016, l'ufficio speciale per la Ricostruzione della Regione Marche aveva concesso ai proprietari un contributo di 1 milione 750mila euro. Il sindaco Rosa Piermattei, a seguito della chiusura dei lavori, ha revocato l'Ordinanza con la quale aveva dichiarato non utilizzabile la palazzina e ora le famiglie residenti potranno di nuovo far rientro a casa. (ANSA).