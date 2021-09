Covid: Marche, 207 positivi e un decesso in 24ore

Torna a superare quota 200 (207) il numero di positivi rilevati in un giorno nelle Marche (incidenza 71,33 su 100mila abitanti): 79 i casi in provincia di Macerata, 36 nell'Ascolano, 33 in provincia di Pesaro Urbino, 23 nell'Anconetano e 15 in provincia di Fermo; 21 i contagiati provenienti da fuori regionale. Lo fa sapere il servizio Sanità della Regione. Nell'ultima giornata si è registrato un decesso (una 84enne di Loro Piceno, provincia di Macerata) che porta il totale a 3.054: i ricoveri passano a 80 (+1).

Resta alto il numero di tamponi eseguiti: in totale 4.156 tra percorso diagnostico di screening (2.453; tasso di positività 8,4%) e percorso guariti (1.703); si sommano a questi 1.418 test antigenici (53 positivi riscontrati). Le persone con sintomi sono 34; i casi comprendono 58 contatti stretti di positivi, 62 contatti domestici, cinque in setting lavorativo, due in ambiente di vita o socialità e per 48 contagi sono in corso approfondimenti epidemiologici.

Sostanzialmente stabile da giorni il numero di ricoveri (+1 in 24ore): 20 in terapia intensiva (invariato), 21 in semintensiva (+1) e 39 nei reparti non intensivi (invariato); i dimessi nell'ultima giornata sono cinque. Gli isolati a domicilio sono 3.323, il totale di positivi si attesta a 3.403) e le quarantene per contatto con contagiati 4.397. Il numero di guariti/dimessi sale a 105.301. (ANSA).