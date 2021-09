Accumulatrice seriale chiusa in casa Ancona piena rifiuti

Una donna di 77 anni, accumulatrice seriale, viveva in un appartamento nella zona del centro di Ancona, pieno di rifiuti e in pessime condizioni igienico sanitarie. E' stata soccorsa oggi dai sanitari della Croce gialla e del 118 dopo che i vigili del fuoco, visto che la donna non apriva la porta, erano entrati in casa con un'autoscala, dotati di mascherine e respiratori. L'intervento è scattato dopo la segnalazione di alcuni residenti che avevano sentito cattivi odori provenire dall'abitazione.

L'appartamento era talmente pieno di oggetti e rifiuti che i soccorritori non riuscivano neanche ad aprire la porta dall'interno. La 77enne, apparsa comunque in buone condizioni fisiche, è stata portata dai sanitari all'ospedale di Torrette.

Non è escluso un intervento dei servizi sociali per seguire questa vicenda. (ANSA).