Terremoto: riaperta al culto chiesa Castelletta di Fabriano

Castelletta, frazione di Fabriano, ha nuovamente la sua chiesa parrocchiale dedicata a Santa Maria sopra Minerva. Il vescovo della diocesi Fabriano-Matelica mons. Francesco Massara ha celebrato messa con il parroco, don Leopoldo Paloni, e con don Giuseppe Trappolini per la riapertura della chiesa del paese. Nel principale luogo di culto della frazione alle pendici di Monte San Vicino, sono stati effettuati diversi lavori post sisma. Prima, grazie al finanziamento statale tramite ordinanza 32 la chiesa è stata messa in sicurezza per un importo complessivo di circa 40mila euro. Poi, una volta terminati i lavori, sono emersi, in un successivo sopralluogo, dei problemi ad alcune travi nel tetto.

La Diocesi di Fabriano-Matelica ha chiesto aiuto alla Cei che, con il Fondo Straordinario Sisma, ha finanziato l'intervento con 70mila euro proprio per sistemare il tetto. Ad aggiudicarsi il lavoro l'impresa Mg Restauri di Basciano (Teramo) che ha effettuato un intervento risolutivo aggiungendo la guaina nel tetto, poi mettendo in sicurezza in vicino campanile della chiesetta di Santa Maria in Costantinopoli attraverso cerchiatura. (ANSA).