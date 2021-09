Loreto: da Capello a Meneghin,campioni sport per festa Maria

Loreto festeggia la Natività di Maria con la presenza di alcuni sportivi che domani, 8 settembre, si incontreranno sul tema "Dallo sport alla vita per essere luce".

Interverranno campioni del mondo sia in presenza che on line: Gianni Bugno, Fabio Capello, Giovanni Galli, Carlo Macchini, Dino Meneghin, Andrea Zorzi. Lo rende noto la Delegazione Pontificia. La Festa della Natività della Beata Vergine Maria comincia oggi ed avrà il suo culmine domani con la tradizionale accensione della lampada per l'Italia e per il mondo da parte di un protagonista del mondo dello sport.

"Lo sport - ricorda il delegato Pontificio per il santuario di Loreto, mons. Fabio Dal Cin - richiede iniziativa, intraprendenza, slancio, coraggio, determinazione, costanza. Lo sport è palestra di umiltà, di altruismo, di sano divertimento, di sacrificio (senza sofferenza non si vince!) e di tante altre qualità che non sono solo umane, ma anche genuinamente cristiane, e che un ragazzo e un giovane può assumere con maggior convinzione in un'esperienza bella e gioiosa com'è appunto lo sport... Per questo lo sport non deve lasciarsi inquinare da imbrogli, da corruzione, da strumentalizzazione ideologiche o interessi di parte, da uso di sostanze nocive e neppure chiudersi nell'aspetto solo agonistico o nella ricerca esagerata del risultato, perché è chiamato a contribuire allo sviluppo integrale della persona… La Chiesa guarda al mondo dello sport con simpatia e speranza". (ANSA).