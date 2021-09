Covid: Marche, 110 positivi in 24ore, 79 ricoverati (+1)

(ANSA) - ANCONA, 07 SET - Nelle Marche sono attualmente 79 le persone ricoverate per Covid (+1 nell'ultima giornata) tra le quali 20 in Terapia intensiva (-1), 20 in Semintensiva (+2) e 39 nei reparti non intensivi (invariato). Lo riferisce il Servizio Sanità della Regione. Nell'ultima giornata 110 nuovi casi rilevati con un'incidenza di 68,80 su 100mila abitanti, e nessun decesso correlato al Covid-19 (il totale di vittime resta 3.053).

Tra i 110 casi di contagio registrati nelle ultime 24ore, 23 sono stati rilevati in provincia di Ancona, 21 nel Fermano, 18 in provincia di Ascoli Piceno, 17 a Pesaro Urbino, 15 nel Maceratese e 16 provenienti da fuori regione. Tra i nuovi contagiati 20 soggetti con sintomi; i casi comprendono 25 contatti stretti di positivi, 31 contatti domestici, tre in setting lavorativo, uno in ambiente di vita/socialità e per 28 persone in corso un approfondimento epidemiologico. Molto alto il numero di tamponi: 4.813 tra quelli del percorso diagnostico di screening (3.219; tasso di positività al 3,4%) e del percorso guariti (1.594); a questi si devono sommare 2.250 test antigenici (rilevati 53 positivi). (ANSA).