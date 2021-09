Vaccini: camper vaccinale a Corinaldo l'8 settembre

(ANSA) - CORINALDO, 06 SET - A Corinaldo il camper vaccinale organizzato da regione Marche e Asur farà tappa mercoledì 8 settembre in piazza Risorgimento (ex Piazza della Fontana) dalle ore 16:00 alle ore 21:00. Lo rende noto il Comune. Per accedere al servizio non è necessaria la prenotazione (farà fede l'ordine di arrivo): basta presentarsi muniti di tessera sanitaria e compilare gli appositi moduli che si potranno trovare sul posto.

I minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore o dovranno presentare una delega se accompagnati da un parente.

