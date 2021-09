Fisco: Fratoianni, da tassa su grandi ricchezze 10 mld anno

"Con questa proposta immaginiamo di recuperare ogni anno per questo Paese 10 miliardi di euro, una cifra non immensa ma sufficiente per garantire l'istruzione gratuita per tutti, la gratuita dei libri di testo per il ciclo dell'obbligo, per intervenire sul trasporto pubblico, alleggerendo le tariffe, insomma per fare molte cose utili per il Paese". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni presente ad Ancona a uno dei tavoli per la raccolta di firme per a proposta di legge di iniziativa popolare "Next Generation Tax" che prevede di istituire una tassa sulla grandi ricchezze, e per la diminuzione del carico fiscale sui ceti medi e popolari.

Fratoianni ha parlato di una proposta di legge che "punta a introdurre una norma di buonsenso specialmente in un momento come questo di grande e difficilissima crisi per il Paese: a chiedere qualcosina in più a chi ha tantissimo per alleggerire il peso sulla stragrande maggioranza dei cittadini del Paese".

Parlando al microfono in piazza Roma, ha respinto al mittente le 'accuse' di "estremismo", di voler "rapinare il ceto medio": "nessuna rapina e nessuno spirito vendicativo", "l'1% della popolazione, secondo stime di Bankitalia, detiene il 25% dei circa 8mila miliardi di ricchezza complessiva".

Insieme alla Next Generation Tax, ha precisato Fratoianni, la proposta prevede l'abolizione dell'Imu sulla seconda casa e dell'imposta di bollo, imposte patrimoniali "né eque né progressive". La proposta, ha rimarcato, "è ancora più importante in questo momento in cui la destra italiana sbraita ogni giorno contro il reddito di cittadinanza, propone di dirottare quelle risorse verso imprese, un'altra volta la stessa ricetta diamo tutto a chi ha tanto. Abbiamo bisogno - ha concluso - di politiche che redistribuiscano la ricchezza, opportunità e che diano un futuro alle giovani generazioni".

