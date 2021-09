Atletica: Tamberi vince alto a Chorzow, Tortu terzo nei 200

(ANSA) - CHORZOW, 05 SET - L'olimpionico del salto in alto Gianmarco Tamberi ha vinto la gara del salto in alto del meeting di Chorzow, in Polonia, decima delle dodici tappe Gold del Continental Tour 2021, il secondo circuito della federazione internazionale. Tamberi si è imposto superando la misura di 2.30, poi ha tentato i 2.36 fallendo però i tentativi a sua disposizione. Secondo si è piazzato il russo Ilya Ivanyuk, terzo l'ucraino Bohdan Bondarenko.

Vittoria italiana anche nell'alto femminile, con Elena Vallortigara, che saltando 1.96 ha anche centrato il minimo per i Mondiali di Eugene del prossimo anno.

Doppietta canadese nei 200 metri, con il successo dell'olimpionico Andre De Grasse in 20″21, secondo Jerome Blake in 20″32, ottimo terzo posto di Filippo Tortu che ha chiuso in 20″40 precedendo l'altro olimpionico della staffetta italiana Eseosa Fostine Desalu, quarto in 20″52. (ANSA).