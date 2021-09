Economia: Moreschi, sostenere micro e piccole imprese Marche

"Sosteniamo le nostre piccole e micro imprese, che rappresentano l'ossatura dell'imprenditoria nelle Marche e in Italia, in questa fase in cui diventa cruciale riuscire ad intercettare i tanti fondi che arriveranno dall'Europa con il Pnrr". L'appello parte dal direttore generale del Banco Marchigiano che, nel corso della tavola rotonda che si è tenuta stamane alla Mole Vanvitelliana ad Ancona, ha posto l'accento su un grande tema di strettissima attualità.

"Un sostegno che a mio avviso dovrà essere sinergico e di sistema - ha detto Moreschi - e su questo tema, cruciale per il sistema economico marchigiano e non solo, visto che oltre il 90% delle imprese nostrane sono piccole e piccolissime, qui in Ancona abbiamo voluto aprire un dibattito e avviare dei ragionamenti concreti".

Tema di dibattito accolto da Confapi Industria Ancona che ha aggiunto la necessità di progettualità per le imprese regionali, e dal magnifico rettore di Univpm Gianluca Gregori che ha evidenziato l'importanza di metodo, sostenibilità, fattibilità e misurabilità dei progetti dei nostri imprenditori, oltre al tema di potenziare competenze e internazionalizzazione.

La tavola rotonda, condotta da Valentina Clemente, giornalista di Sky Tg24, si è tenuta all'interno della "tre giorni" organizzata dal Banco Marchigiano per portare nelle Marche il Forum di The European House - Ambrosetti di Cernobbio, il più prestigioso tra i think tank italiani sui temi economici e finanziari. La tre-giorni è iniziata venerdì e si concluderà domenica 5 settembre: ha visto la presenza di oltre 300 imprenditori regionali ed esponenti del mondo economico marchigiano che hanno accolto la chiamata dell'Istituto di credito con sede a Civitanova Marche. nell'evento inc orso alla Mole, cinque sessioni di lavoro, dibattiti, riflessioni per un totale di 17 analisi e ricerche presentate in anteprima.

All'iniziativa organizzata dal Banco Marchigiano ha aderito una importante squadra di partners (Confapi Industria Ancona, Innoliving, Med Systems, Loacker, Emmedata, M&P-Mobilità & Parcheggi, coordinati da Tipicità e con il patrocinio del Comune di Ancona). (ANSA).