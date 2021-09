Camere commercio: imprese Marche incontrano buyer sauditi

A ideale prosieguo della fiera Cibus, all'indomani della chiusura della kermesse del salone internazionale dell'alimentazione a Parma, la Camera di commercio unica delle Marche con la Regione Marche e l'azienda speciale Linfa (per l'agroalimentare) hanno favorito, ad Ascoli, l'incontro presso l'Hotel Colli del Tronto tra 35 imprese dell'agroalimentare e una delegazione di buyer sauditi.

Brand di tutte e cinque le province marchigiane hanno potuto incontrarsi in partecipati 'b2b' con i possibili importatori interessati a settori di carni, frutta e frutta secca, preparati, bevande analcoliche e molto altro. Un'occasione e un assaggio delle eccellenze enogastronomiche marchigiane anche in vista del cruciale appuntamento di Dubai a novembre. Presenti il Presidente di Camera Marche Gino Sabatini, il Vice Presidente della Regione Marche Mirco Carloni, l'Assessore regionale al Bilancio Guido Castelli e il Vice Presidente di 'Linfa' Gianfranco Santi. (ANSA).