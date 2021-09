Terremoto: nuova aula sistemi e automazione Ipsia S.Severino

(ANSA) - SAN SEVERINO MARCHE, 03 SET - È stata inaugurata la nuova aula sistemi e automazione nell'area delle ex officine meccaniche dell'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato "Ercole Rosa" di San Severino Marche. Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, il commissario straordinario del alla ricostruzione sisma 2016 Giovanni Legnini, il sindaco Rosa Piermattei, il cardinale Edoardo Menichelli e il direttore dell'Ipsia Giuseppe De Carolis. "Abbiamo restituito alla comunità scolastica, in vista dell'apertura delle lezioni per il nuovo anno, uno spazio di vitale importanza", ha sottolineato il sindaco, ricordando il finanziamento, da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche, di 640mila euro. A San Severino Marche sono già stati completati e consegnati gli alloggi nell'ex scuola rurale di Stigliano e gli alloggi presso Porta Romana.

Mentre, attraverso anche gli sms solidali è stato sistemato l'ex Lazzaretto presso il chiostro del Santuario della Madonna del Glorioso. È stato inoltre finanziato, ed è in corso di realizzazione, il recupero di palazzo Governatori ed è in procinto l'inizio dei lavori del palazzo comunale. Sono in corso di ultimazione i lavori di adeguamento del palazzetto dello sport "Albino Ciarapica". (ANSA).