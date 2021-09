Incidenti stradali: scontro 4 auto e una moto, un morto

Incidente mortale lungo la Ss16 Adriatica all'altezza del km 320+900 a Porto Recanati (Macerata): si sono scontrate quattro auto e una moto. I vigili del fuoco di Osimo, insieme ai sanitari del 118, hanno estratto due persone ferite, utilizzando dell'attrezzatura specifica, ed entrambe sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette ad Ancona; un'altra persona coinvolta nell'incidente è invece deceduta.

Il traffico, fa sapere Anas, è temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni in prossimità di Porto Recanati. La circolazione è deviata con indicazioni sul posto dove è intervenuta anche la Polizia Locale. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile. (ANSA).