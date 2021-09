Covid: Marche, -8 ricoveri (79) e 172 positivi in 24ore

Nelle ultime 24ore nelle Marche in calo il numero di nuovi positivi al coronavirus (177; 224 il giorno precedente) e di ricoverati (79; -8) mentre si registra il decesso di un 75enne di San Benedetto del Tronto, con patologie pregresse, che fa salire il totale regionale a 3.049.

Lo comunica il Servizio Sanità della Regione.

L'incidenza di contagi su 100mila abitanti nell'ultima giornata è di 74,26 (77,59 ieri): dai 117 casi, 68 sono stati rilevati in provincia di Macerata; a seguire le province di Ascoli Piceno (28), Pesaro Urbino (26), Ancona (22), Fermo (15) e 13 contagiati provengono invece da fuori regione. Le persone con sintomi sono 27; tra i casi ci sono contatti stretti di positivi (43), contatti domestici (51), in setting lavorativo (4), in ambiente di vita o socialità (6); 40 contagi sono in fase di approfondimento epidemiologico. I tamponi eseguiti in 24ore sono 2.746 tra percorso diagnostico di screening (1.523; tasso di positività all'11,3%) e guariti (1.223), a cui si sommano 587 test antigenici (26 i positivi rilevati).

Sul fronte ricoveri si è registrato un paziente in più in terapia intensiva (20), quattro in meno in semintensiva (18) e cinque in meno nei reparti non intensivi (41); sei i dimessi. I positivi in isolamento domiciliare salgono a 3.380 (+31), il totale dei positivi (isolati più ricoverati) a 3.460 (+23) e i guariti/dimessi sono 104.576 (+148). Le quarantene per contatto con positivi sono risultate in aumento a 4.544 (+84). (ANSA).