Premi: il 'Cesarini' a Lasagna, riconoscimento anche a Gravina

(ANSA) - ROMA, 02 SET - La Rotonda a Mare di Senigallia come cornice del 6/o Premio Cesarini, la manifestazione che premia il giocatore distintosi in serie A per aver segnato negli ultimi minuti utili della partita, la 'zona Cesarini' che prende nome dalla caratteristica del famoso giocatore nato a Senigallia. Il premio quest'anno è andato a Kevin Lasagna del Verona. Ha fatto gli onori di casa il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti, Sandro Sabatini di Mediaset Sport e Luca Marchetti di Sky Sport hanno condotto i talk con interventi del presidente della Figc, Gabriele Gravina, premiato come manager, e poi del presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero e di quello dell'Empoli, Fabrizio Corsi, e ancora dei ds Giovanni Sartori (Atalanta) e Toni D'Amico (Verona), di Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, Fabrizio Castori (Salernitana) e Andrea Sottil (Ascoli), e di Alessio Tacchinardi e José Altafini Tra gli altri sono intervenuti Guido D'Ubaldo (segretario nazionale Odg), Piercarlo Presutti (caporedattore Ansa sport), Andrea Balzanetti (caporedattore Corriere della Sera), Enrico Variale (Rai Sport) e Giuseppe Cruciani (Sole 24 ore-Radio 24).

La seconda parte della manifestazione, condotta da Luigi Brecciaroli, si è svolta nell'Istituto alberghiero Panzini, nella Sala delle Feste, dove sono stati premiati tutti gli ospiti con le opere del maestro Massimo Ippoliti. E' anche intervenuto il presidente del Cus dell'Università di Camerino, Stefano Berardinelli, in rappresentanza anche del Rettore dell'Unicam, Claudio Pettinari, che ha sottolineato l'importanza dello sport come veicolo di educazione e formazione dei giovani (ANSA).