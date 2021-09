Degrado abbazia San Biagio in Caprile, segnalazione a Procura

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 02 SET - Una segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona da parte dell'associazione culturale cristiana Dignità e Lavoro per la situazione degli spazi antistanti l'Abbazia di San Biagio in Caprile a Campodonico, frazione di Fabriano (Ancona). Una situazione di degrado, con numerose bottiglie di alcol vuote. La segnalazione, oltre alla Procura, è stata inviata per conoscenza al presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, all'assessore regionale alla Cultura Giorgia Latini, al sindaco di Fabriano Gabriele Santarelli, all'Ordine dei Frati Minori Provincia San Giacomo della Marca e al vescovo della diocesi Fabriano-Camerino, mons. Francesco Massara. "La custodia dell'Abbazia, risalente al 1200, è di competenza del Comune di Fabriano. Ci siamo sentiti in dovere di rappresentare bene l'incuria con cui viene gestito questo luogo di culto, ma anche, nel nostro piccolo, il nostro impegno a difesa e tutela anche dei luoghi di culto. Tutti possono fare il suo", spiegano il presidente e il vicepresidente dell'associazione Valentino Tesei e Francesco Freddi. (ANSA).