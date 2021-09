Covid: 24 positivi nelle Marche, ricoveri fermi a 87

(ANSA) - ANCONA, 02 SET - Sono 224 i positivi al covid rilevati nelle Marche nell'ultima giornata, con un tasso di incidenza di 77,59 su 100mila abitanti. I ricoverati sono 87 (invariato rispetto a ieri) di cui 19 in terapia intensiva. Non ci sono stati altri decessi e il totale resta fermo a 3.048. i 224 casi rappresentano il 13,8% di 1.620 tamponi del percorso diagnostico screening (608 i testa antigenici con 18 positivi), su 2.958 tamponi complessivi analizzati, di cui 1.338 del percorso guariti. La provincia di macerata è quella con più casi, 58, seguita da quella di Pesaro Urbino con 52, Fermo con 45, Ancona con 40, Ascoli Piceno con 22, mentre ci sono 7 casi fuori regione. Sono 39 i soggetti sintomatici, 66 i contatti domestici, 57 i contatti stretti di casi positivi, 7 contatti in ambiente di vita/socialità, 4 contatti in setting lavorativo, 3 casi extra regione, per 48 sono in corso approfondimenti epidemiologici. Su 87 ricoverati, quelli in terapia intensiva restano fermi a 19, quelli in semi intensiva salgono a 22 (+2) q quelli in aree non intensive scendo a 46 (-2). Secondo i dati del Servizio Salute della Regione Marche nelle ultime 24 ore c'è stato un dimesso. Sono 10 le persone in osservazione nei pronto soccorso, tecnicamente non considerate tra i ricoverati e 44 gli ospiti di strutture territoriali. Gli attualmente positivi salgono da 3.419 a 3.437 (+18), di cui 3.349 in isolamento domiciliare. (ANSA).