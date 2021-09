Lite con forbici e martello in porto Ancona, 4 feriti

(ANSA) - ANCONA, 01 SET - Lite la scorsa notte all'interno del cantiere navale nel porto di Ancona tra operai stranieri che lavoravano ad una nave in costruzione: ad un certo punto sono volati colpi di martello e di forbici. Quattro i feriti, provenienti da diversi Paesi, tre dei quali in modo più grave, mentre un quarto è stata medicato presso l'infermeria interna.

Sul luogo sono intervenute le ambulanze della Croce Gialle e della Croce Rossa, che hanno trasportato gli altri all'ospedale di Torrette. Il più grave è un somalo di 35 anni, ricoverato in Neurologia con 30 giorni di prognosi e ferore all'addome e alla testa. Altri due feriti, bengalesi, di 27 e 30 anni, sono stati dimessi già in mattinata con tre giorni di prognosi. I quattro appartengono a due ditte esterne distinte che eseguono lavori in appalto. Ieri sera hanno partecipato alla lite, che sarebbe nata per una interruzione di corrente elettrica. Ma la polizia di frontiera, diretta da Stefano Santiloni, che ha sentito i feriti e raccolto alcune testimonianze, sta cercando di capire se il diverbio sia nato anche per vecchie ruggini. La Polmare infornerà la Procura: ci sarebbero gli estremi per i reati di lesioni aggravate e rissa aggravata. "C'è un cantiere fuori controllo - commenta Tiziano Beldomenico della Fiom Cgil -, questo è il secondo episodio violento dopo quello di giugno. In tanti anni non si era mai verificato. Se vuoi mantenere il lavoro, infatti, tutti sanno in cantiere che non devi mai alzare le mani. Cosa sta succedendo? C'è pressione sugli appalti?".

Beldomenico, che parla di "scene da Far West" chiede l'apertura di un tavolo con la Prefettura. (ANSA).