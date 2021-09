Green pass: nessun problema stazioni di Ancona e Pesaro

(ANSA) - ANCONA, 01 SET - Treni regolari oggi alla stazione di Ancona: le annunciate proteste contro il Green pass non hanno toccato il capoluogo della Marche e neppure la stazione di Pesaro, dove erano state indicate iniziative contro la certificazione verde, da oggi obbligatoria per i treni a lunga percorrenza. A Pesaro una macchina della polizia ha presidiato la stazione. Ad Ancona il personale della Polfer era in allerta per eventuali incursioni. Ma la situazione è stata tranquilla e i manifestanti non si sono visti. Il Green pass è stata richiesto solo a bordo di Frecce e Intercity al momento del controllo del biglietto. Nessun controllo preventivo agli accessi in stazione dove scritte sui display e annuncia ai microfoni ricordavano l'obbligo del certificato verde per viaggiare sulle lunghe distanze. A qualche centinaio di metri di distanza dalla stazione, in piazza d'Armi ha invece fatto il pieno il camper vaccinale, dove ci si poteva vaccinare senza prenotazione. Tanta gente anche al Pvp (Punto vaccinale della popolazione) riaperto al Centro Sportivo Paolinelli, alla Baraccola di Ancona, dove invece si poteva accedere dietro prenotazione. (ANSA).