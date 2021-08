Operaio ferito trasferito in eliambulanza a Ancona

Un operaio di 60 anni ha avuto la gamba sinistra schiacciata, mentre stava lavorando ad un nastro trasportatore all'interno di una ditta di mobili, la Metalplex.

E' successo stamane in via dell'Industria a Chiusa di Ginestreto, Nel Pesarese. Scattato l'allarme, sono arrivati sul posto il personale sanitario e i vigili del fuoco oltre all'ispettorato dell'Asur. L'operaio intanto, che è rimasto sempre lucido, è stato portato all'ospedale di Ancona in eliambulanza. (ANSA).