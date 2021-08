Omofobia: pugno a ragazza per borsa arcobaleno, denunciato

Insulti omofobi e un pugno a una 16enne, mentre passeggiava con un'amica coetanea la quale indossava una borsa arcobaleno. Per l'aggressione, avvenuta il 28 agosto in Corso Garibaldi ad Ancona, la vittima ha presentato querela ai carabinieri di Ancona a carico di un 14enne che era stato prima 'bloccato' da un commerciante e poi identificato dai carabinieri. A riferire della denuncia è il segretario Generale di Arcigay Comunitas Ancona, Matteo Marchegiani che parla di "incresciosa e gravissima aggressione a sfondo omofobo in strada".

Arcigay Comunitas Ancona, che ribadisce la necessità di approvare al più presto il ddl Zan, ha "tentato di mettersi in contatto con la giovane e i suoi genitori per fornirle supporto legale e psicologico", se necessario, ed è stata contattata dalla "mamma della ragazza con la quale ha interloquito per assicurarsi delle condizioni di salute di sua figlia". La ragazza sarebbe stata presa di mira dal giovane anche in precedenza su un bus con insulti omofobi. Arcigay riferisce della querela, coadiuvata dall'avv. Antonella Caporalini.

"Atti come questi non possono restare impuniti e la nostra speranza è che la giustizia faccia il suo corso. Dai racconti emerge che durante l'identificazione - racconta l'Arcigay - il ragazzo, si dimostrasse fiero nei confronti del suo gruppo per quanto fatto; di fronte alla legge, si risponde personalmente e che non ci sarà il suo gruppo a fare il tifo per lui". (ANSA).