Covid: Marche; 102 positivi e -2 ricoverati (79) in 24ore

In 24ore nelle Marche 102 nuovi casi di contagio al coronavirus (incidenza 85,38), due ricoverati in meno (79) e nessun decesso (totale resta 3.047).

E' il quadro fornito nell'aggiornamento del Servizio Sanità della Regione.

Malgrado il calo giornaliero di ricoveri si registra però l'aumento di degenti in terapia intensiva (+3; 20) e in Semintensiva (15; +2) mentre ci sono sette pazienti in meno nei reparti non intensivi (44). Sei le persone dimesse nell'ultima giornata; gli ospiti di strutture territoriali sono 39 e 19 gli le persone in osservazione nei pronto soccorso. Gli isolati a domicilio sono in calo (3.416; -86) mentre il totale dei positivi scende a 3.496 (-88). I guariti/dimessi salgono a 103.975 (+190).

Quanto ai nuovi contagi, 31 riguardano la provincia di Ancona; seguono le province di Macerata (22), Pesaro Urbino (18), Fermo (13), Ascoli Piceno (12); 6 i casi da fuori regione.

Le persone con sintomi sono 21; i casi comprendono contatti 'stretti' di positivi (32), contatti domestici (30), in setting lavorativo (2); per 16 contagi in corso l'approfondimento epidemiologico. I totale di tamponi è 2.985 tra percorso diagnostico di screening (1.526; percentuale di positività al 6,7%) e percorso guariti (1.459). Si sommano a questi, 607 test antigenici (28 casi). (ANSA).