Sanità: 41 a rischio, presidio First Aid One in Prefettura

Corsa contro il tempo per salvare 41 posti di lavoro degli operatori dei servizi di ambulanza impegnati all'ospedale Torrette per conto dell'Azienda ospedaliero universitaria Ospedali Riuniti di Ancona. Presidio in mattinata sotto il Palazzo della Prefettura di Ancona da parte dei lavoratori First Aid One, la cooperativa sociale che chiede risposte immediate in merito a questa vertenza e critica l'atteggiamento dell'Anpas. Esposto uno striscione con la scritta rivolta al presidente dell'associazione regionale pubbliche assistenze: "grandissimo presidente Sbaffo, ci guadagni di più con un volontario che con un soccorritore professionista".

Nel corso della mattinata odierna, il Prefetto di Ancona, Darco Pellos, ha ricevuto il direttore generale degli Ospedali Riuniti di Ancona Michele Caporossi. Contemporaneamente, il viceprefetto ha ricevuto i sindacati di categoria e i rappresentanti sindacali della First Aid. Al termine del doppio summit, il prefetto ha fissato per domani, 31 agosto, entro le 11, l'incontro fra l'Anpas Marche con la direzione generale degli ospedali Riuniti di Ancona e le parti sociali, per stabilire il riassorbimento del personale attraverso l'applicazione della clausola sociale. (ANSA).