Covid: Marche, un ricovero in meno (81) e un decesso in 24h

Un degente in meno per Covid-19 in 24ore (81) e quattro in meno negli ultimi due giorni: attualmente nelle Marche ci sono 17 ricoverati in Terapia intensiva (+1 nell'ultima giornata), 13 in Semintensiva (invariati) e 51 nei reparti non intensivi (-2); un dimesso in 24ore. Lo comunica il Servizio Sanità delle Marche. In un giorno sono stati rilevati 46 positivi (incidenza 86,58 su 100mila abitanti) e si è registrato un decesso (una donna di 91 anni, di Jesi, con patologie pregresse, ospite della Residenza Valdaso) che porta il totale a 3.047.

Sul fronte contagi 31 riguardano la provincia di Pesaro Urbino, dieci la provincia di Ancona, due Macerata, uno Ascoli Piceno, uno Fermo e uno da fuori regione. I tamponi sono 724 tra percorso diagnostico di screening (300; percentuale di positività del 15,3%) e percorso guariti (424); si aggiungono 67 test antigenici (nessun positivo). In calo il numero di isolamenti domiciliari (3.502; -24) e di positivi (ricoveri più isolati; 3.584, -24). I guariti/dimessi sono 103.785 (+70) (ANSA).