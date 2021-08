Comunali: Ricci, c.destra al ribasso, c.sinistra credibile

Nelle amministrative alle porte scelte "al ribasso" da parte del centrodestra e "centrosinistra più credibile". Ne è convinto il sindaco di Pesaro e coordinatore dei primi cittadini dem, Matteo Ricci intervenuto alla Festa Pesaro in un dibattito insieme al sindaco di Firenze DaRio Nardella. "Da parte del centro destra sono state fatte scelte al ribasso - ha affermato Ricci -, il centro sinistra è più credibile, negli ultimi anni sta reggendo meglio nei territori. Come Pd crediamo in questa grande comunità, la sfida nazionale saranno le politiche nel 2023". Pd e centro sinistra credibili, anche secondo Nardella per il quale "si dovrebbe inaugurare una stagione nuova, che nasce dal basso. Con una classe dirigente che conosce i territori, i cittadini hanno bisogno di più sobrietà e vicinanza. Va colmata la distanza che c'è tra quello che succede nei territori e quello che accade nei palazzi romani. - ha concluso il sindaco di Firenze -. In questo senso il Pd può aprire una nuova fase, senza aver paura di mettersi in gioco. Diamo voce ai cittadini attraverso le primarie". (ANSA).