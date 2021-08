Mancini,cena con amici e pranzo da genitori, poi raduno azzurri

(ANSA) - ANCONA, 29 AGO - Cena con gli amici di Jesi e Bologna per il ct della Nazionale, Roberto Mancini, che l'altro ieri sera ha fatto ritorno nelle Marche. È stata organizzata in un noto ristorante di Portonovo, località balneare non distante da Ancona. Oggi, dopo aver pranzato assieme ai suoi genitori, Mancini è partito da Jesi alla volta di Coverciano, dove l'Italia campione d'Europa si è ritrovata ieri sera in vista delle qualificazioni mondiali. Il commissario tecnico, tornando nella sua città natale, ha mantenuto fede a quella che sta diventando una tradizione consolidata: prima di ogni raduno della Nazionale fa tappa nella casa dei genitori e trova il tempo per una serata con gli amici di sempre (ANSA).