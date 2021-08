Afghanistan: Comune Tolentino, pronti ad accogliere profughi

(ANSA) - TOLENTINO, 28 AGO - Anche Tolentino, uno dei Comuni più colpiti dal terremoto del Centro Italia, è disponibile ad accogliere profughi afghani. Nell'ultima seduta di Giunta comunale il sindaco Giueppe Pezzanesi, gli assessori e il presidente del Consiglio comunale Ceselli hanno deciso di aderire alle richieste dell'Anci nazionale per garantire "percorsi di integrazione pieni e duraturi" per cittadini afghani. "La nostra intenzione - afferma il sindaco - è quella di offrire ospitalità a donne e bambini. In considerazione dei pochi alloggi reperibili a causa del sisma, ci troviamo costretti a prevedere un numero esiguo di nuclei familiari, ma siamo comunque a disposizione per accogliere i cittadini afghani che saranno destinati nella nostra città, che ancora una volta è pronta a dimostrare il suo consueto quanto antico spirito solidale. Siamo in attesa delle indicazioni di carattere operativo per contribuire direttamente all'accoglienza dei cittadini afghani". (ANSA).