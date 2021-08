Tuffo in piscina, batte testa su fondale, ferita 25enne

Una 25enne è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale di Torrette di Ancona, ieri sera, dopo aver battuto la testa sul fondo di una piscina a seguito di un tuffo. E' accaduto intorno alle ore 20, di un casolare di campagna di Poggio San Marcello dove la ragazza stava trascorrendo le vacanze. La giovane è stata tirata fuori dall'acqua dai suoi familiari, quindi soccorsa dai sanitari del 118 e della Croce Verde di Jesi, poi è trasportata in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona. Secondo le prime informazioni, avrebbe riportato un trauma al collo, ma non sarebbe in pericolo di vita. (ANSA).