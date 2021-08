Morto in mare al Passetto, malore durante bagno o caduta

(ANSA) - ANCONA, 27 AGO - Un uomo di 76 anni, di Ancona, è morto stamattina in mare nello specchio d'acqua antistante la prima rotonda al Passetto di Ancona verso le 7:30. E' stato visto annaspare da alcuni bagnanti mattinieri tra le onde e quando è stato tirato fuori dall'acqua era già privo di sensi: sembrava che l'anziano nuotasse a fatica e così i presenti hanno chiesto aiuto allo staff di Claudio Cerusico che ha lo stabilimento balneare Il Valentino sotto l'ascensore. "Una signora è corsa da noi gridando aiuto - ha riferito Cerusico - poi i miei ragazzi sono andati a vedere che succedeva. Hanno tirato fuori dall'acqua quel poveretto. Poco dopo è arrivato il 118, lo hanno rianimato ma non ce l'ha fatta".

Sul posto sono arrivati una ambulanza della Croce Rossa, l'automedica del 118, la polizia. E' stata allertata anche la Guardia costiera. Sono in corso le identificazioni del deceduto che sembra sia arrivato al mare da solo. Quando lo hanno tirato fuori dall'acqua indossava ancora una t-shirt. Potrebbe avere avuto un malore o forse è scivolato sugli scogli. Oggi il mare è particolarmente mosso e la 'bandierina' era rossa per segnale la pericolosità della corrente. (ANSA).