Maltrattamento animali nel Fermano, una denuncia

(ANSA) - FERMO, 27 AGO - I carabinieri della Stazione Forestale di Montegiorgio (Fermo) sono riusciti ad individuare il luogo di detenzione di otto cani di grossa taglia custoditi in pessime condizioni dal punto di vista fisico e da quello dell'alimentazione, il cui proprietario è stato denunciato a piede libero. Gli animali si trovavano all'interno una zona agricola recintata, nascosta e coperta da una fitta vegetazione, senza alcun riparo dagli eventi atmosferici. Non erano liberi di muoversi, ma legati a catene che ne impedivano i movimenti. Gli accertamenti condotti dal personale del Servizio Veterinario Asur-Area vasta 4 di Fermo hanno evidenziato un elevato stato di denutrizione e disidratazione.

I militari e il personale Asur posto sotto sequestro penale gli animali che sono stati affidati in custodia giudiziaria all' associazione A.N.T.A. onlus di Montegranaro (Fermo), dove saranno sottoposti a cure e terapie riabilitative.

Il proprietario degli otto cani è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Fermo per il reato previsto dall'articolo 544-ter del Codice Penale (Maltrattamento di animali), che prevede come pena la reclusione da 3 a 18 mesi o la multa da 5mila a 30mila euro. (ANSA).