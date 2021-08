Green pass: mancata verifica su clienti, stop palestra 5 gg

Palestra anconetana chiusa per cinque giorni dalla Questura di Ancone perché l'addetto all'entrata non verificava il possesso del Green pass da parte dei clienti. La squadra amministrativa della polizia ha accertato che il personal trainer all'ingresso non ottemperava alla normativa anti-Covid; altra violazione rilevata riguarda il fatto che veniva anche omesso di controllare la temperatura alle persone nel momento dell'accesso all'interno della struttura.

Per questi motivi è scattata nei confronti del titolare della palestra anconetana una sanzione amministrativa di 400 euro con annessa chiusura dell'attività per 5 giorni, un lasso termporale a disposizione per adeguarsi allea normativa. In caso di recidiva la chiusura salirà a 30 giorni.

"I controlli - fa sapere la Questura - proseguiranno al fine di contenere i contagi del virus covid e tutelare la salute dei cittadini". (ANSA).