Esplosione bombole gas Anconetano: nessun ferito "miracolo"

(ANSA) - CERRETO D'ESI, 27 AGO - Nessun ferito, nessun intossicato. Un "miracolo" secondo i componenti della task force dei soccorritori che è intervenuta ieri sera nel luogo dello scoppio di almeno cinque bombole di gas in un cortile di un'abitazione a Cerreto D'Esi (Ancona). La coppia, proprietaria della casa su due piani che è andata completamente distrutta, è riuscita infatti a mettersi in salvo appena possibile. I loro figli non erano in casa al momento dell'esplosione. Solo danni materiali per centinaia di migliaia di euro: l'abitazione distrutta, fiamme altissime innescate dall'esplosione delle bombole di gas. Dovranno essere effettuati sopralluoghi nelle due case confinanti per verificarne la stabilità, ma sembrerebbe che non vi siano problematiche evidenti. Quattro le famiglie evacuate per sicurezza.

Sono andate avanti tutta la notte, le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dell'area, da parte dei vigili del fuoco dell'abitazione divorata dalle fiamme a Cerreto D'Esi. Per quanto riguarda l'origine dello scoppio delle bombole di gas, gli accertamenti vanno avanti. Sembra che la coppia stesse nel cortile retrostante l'abitazione, impegnata in operazioni di conserva. Per loro fortuna, i figli non erano in casa, e marito e moglie sono riusciti a mettersi in salvo.

"Sono 4 le famiglie che questa notte sono state allontanate dalle proprie abitazioni: - riferisce il sindaco di Cerreto D'Esi, David Grillini - abbiamo sistemato due nuclei familiari presso una struttura ricettiva della zona, mentre i restanti sono stati ospitati da parenti". Il Comune chiede ai concittadini di non recarsi sul luogo dell'incendio per non congestionare la zona a piedi o con automezzi; e ringrazia i vigili del fuoco di Fabriano, Ancona e Macerata, tutte le forze dell'ordine, i carabinieri della stazione di Cerreto d'Esi e della Compagnia di Fabriano, i sanitari del 118, la Polizia locale, i volontari del gruppo comunale di protezione civile che si sono attivati immediatamente. (ANSA).