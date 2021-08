Covid: Marche, 222 positivi in 24ore, incidenza 81,52

(ANSA) - ANCONA, 27 AGO - Ancora oltre 200 il numero di positivi al coronavirus in24ore nelle Marche: nell'ultima giornata registrati 222 casi con un tasso di incidenza cumulativo su 100mila abitanti di 81,52. Intanto tornano ad aumentare i ricoveri: ora sono 81 (+4) mentre non ci sono stati altri deceduti correlati alla pandemia e il totale regionale resta 3.046. Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione Marche.

I ricoveri sono risultati in crescita in terapia semintensiva (16; +3) e nei reparti non intensivi (53; +1) mentre sono stabili in terapia intensiva (12). Due le persone dimesse in 24ore. Gli ospiti di strutture territoriali sono 29 mentre in osservazione nei pronto soccorso sono in dieci. Ancora in aumento i positivi in isolamento domiciliare (3.295 (+22) e i totale di positivi (isolati più ricoverati, 3.377; +26); le quarantene per contatto con positivi sono attualmente 4.383. I guariti/dimessi salgono a 103.545 (+196).

Quanto ai contagi in provincia di Macerata il numero più alto nella giornata (67); seguono le province di Pesaro Urbino (61), Ascoli Piceno (30), Ancona (26), Fermo (22) mentre i positivi provenienti da fuori regione sono 16. Le persone con sintomi sono 31; tra i casi contatti stretti di positivi (61), domestici (65), tre in setting lavorativo e due in ambiente di vita o socialità. Su altri 58 casi in corso approfondimenti.

I tamponi eseguiti nell'ultima giornata sono 2.424 tra quelli del percorso diagnostico di screening (1.311) e guariti (1.113), a cui si aggiungono 440 test antigenici (25 positivi riscontrati). La percentuale di positivi tra i tamponi del percorso screening è del 16,9%. (ANSA).