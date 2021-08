Vaccino: Ospedali Riuniti, open day over 12 da 30/8 a 3/9

Open day vaccinale per tutti i cittadini di età superiore a 12 anni agli Ospedali Riuniti di Ancona da lunedì 30 agosto al 3 settembre (salvo proroga per la settimana successiva). Lo comunica l'azienda ospedaliero universitaria. Il punto vaccinale ospedaliero di Torrette nell'aula Sandro Totti al piano -1 dal 30 agosto al 3 settembre, somministrerà senza obbligo di prenotazione, nella fascia oraria 10-13, il vaccino anti-Covid a tutti gli over 12 anni che non hanno ancora avuto la prima dose vaccinale. Chi vorrà vaccinarsi dovrà recarsi al punto vaccinale munito di tessera sanitaria e documento d'identità. (ANSA).