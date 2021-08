Eutanasia: Mangialardi (Pd),interrogazione su vicenda 43enne

(ANSA) - ANCONA, 26 AGO - Un'interrogazione del capogruppo Pd Maurizio Mangialardi all'assessore regionale alla Sanità delle Marche Filippo Saltamartini sulla vicenda del 43enne ex autotrasportatore, tetraplegico da dieci anni, che ha denunciato l'Asur per la mancata attivazione della procedura di verifica delle condizioni per l'accesso al suicidio assistito; una querelle iniziata un anno fa e culminata con l'ordinanza del tribunale collegiale di Ancona che, nel giugno scorso, aveva disposto all'Asur di compiere le verifiche per attivare la procedura, senza che poi l'azienda sanitaria vi desse corso.

L'atto verrà presentato lunedì prossimo.

Oggi Mangialardi ha presenziato alla conferenza stampa dei promotori del Referendum per l'eutanasia legale, Marco Cappato e l'avv. Filomena Gallo, dell'Associazione Luca Coscioni, che assistono il 43enne marchigiano nella battaglia legale. Con Mangialardi, tra gli altri, c'era anche l'ex parlamentare dem Silvana Amati che si batté in Parlamento per la legge sulle Dat (Disposizioni anticipate di trattamento). (ANSA).