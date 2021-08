Covid: Marche, 251 positivi in 24h, deceduta 75enne

(ANSA) - ANCONA, 26 AGO - Si ferma l'escalation di ricoveri nelle Marche per Covid-19 (+23 in 3 giorni): un degente in meno nelle ultime 24ore (ora sono 77). Ma si registrano 251 nuovi casi di positività con un'incidenza di 77,12 su 100mila abitanti e un decesso che porta il totale da inizio pandemia a quota 3.046. Sono dati comunicati dal Servizio Sanità della Regione. La persona deceduta è una 75enne di Macerata, che era ospite nella residenza Valdaso, alle prese anche con patologie pregresse.

Alla provincia di Macerata tocca il primato di nuovi casi (87); seguono Fermo (48), Ancona (42), Pesaro Urbino (38), Ascoli Piceno (19) e 17 positivi da fuori regione. Sono 2.909 i tamponi tra quelli nel percorso diagnostico di screening (1.543) e guariti (1.366) a cui si sommano i test antigenici (471; 27 positivi rilevati). Sono 36 le persone che presentano sintomi; tra i casi contatti stretti di positivi (71), contatti domestici (72), tre in setting lavorativo e due contatti in ambienti di vita o socialità (58 i casi in corso di approfondimento).

Nell'ultima giornata un degente in più in Terapia intensiva (12), uno in meno in Semintensiva (13) e nei reparti non intensivi (52). Gli ospiti di strutture territoriali sono 26 e dieci gli assistiti nei pronto soccorso. Sette i dimessi.

Continua a salire il numero di positivi in isolamento domiciliare (3.273; +179) e il totale di positivi (isolati più ricoverati; 3.351). I guariti/dimessi sono 103.349 (+72) (ANSA).