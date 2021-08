Maltempo: allagamenti strade Pesaro, interventi ripristino

(ANSA) - PESARO, 25 AGO - Dopo la forte perturbazione di questa notte, "la squadra del Centro Operativo è al lavoro per ripristinare il prima possibile le condizioni ottimali della viabilità in zona Santa Maria dell'Arzilla". Lo fanno sapere gli assessori comunali di Pesaro all'Operatività Enzo Belloni e alla Sostenibilità Heidi Morotti: "dalle prime ore del mattino, le nostre squadre sono intervenute per porre rimedio ai disagi che la forte pioggia delle scorse ore ha creato sulle strade".

Durante la perturbazione sono caduti alberi, ghiaia e fango si sono riversati sulla strada.

Intervento anche della Polizia Locale: "il fango che ha invaso la strada appartiene a terreni privati, risultati senza regimentazione dell'acqua e soprattutto senza manutenzione dei fossi, azioni fondamentali, specialmente in periodi come questi periodi dell'anno". "Quello che è successo è un danno alla comunità, - affermano - il nostro servizio si riserverà la possibilità di richiedere un risarcimento danni".

Gli assessori fanno sapere che le squadre del Centro Operativo stanno facendo il possibile per liberare le strade interessate (ad esempio via Ferriera e via Brigata Sassari) e "siamo comunque dispiaciuti che si verifichino questi tipi di disagi a causa di mancata manutenzione".

In campo anche uomini e mezzi della Provincia di Pesaro e Urbino (Servizio viabilità, Pronto intervento e Polizia provinciale) e ditte specializzate: insieme a vigili del fuoco e carabinieri di Pesaro e Mombaroccio sono intervenuti su alcune strade provinciali bersagliate dal maltempo. Sulla Sp 32 "Pesaro - Mombaroccio" si sono registrati allagamenti ed un principio di frana di valle, tanto da rendere necessario il transito per alcune ore a senso unico alternato. La strada è stata più volte ripulita per il continuo verificarsi di bombe d'acqua locali.

Sulla Sp 60 "Sanatorio - Candelara" interventi per smottamenti di monte sul tratto iniziale del "Trebbio della sconfitta" in direzione Candelara. Per due ore strada chiusa al traffico per consentire la rimozione di piante e terra dalla carreggiata.

Altri interventi a causa di allagamenti hanno riguardato, nella serata di martedì, le Sp 34 "Colbordolo", 73 "Pontevecchio" e la 45 "Carignano". (ANSA).