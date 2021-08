Macigno da costone finisce in strada, chiusa Comunale Genga

Un grosso macigno si stacca dal costone e piomba sulla strada comunale che attraversa la Gola di Frasassi a Genga (Ancona). Il distacco è avvenuto intorno alle 7 di stamattina: il 'lastrone' , stimato in circa 2 metri cubi di volume per un peso di circa 40 quintali, è precipitato sull'asfalto senza colpire, fortunatamente, nessuno. La strada è chiusa all'altezza della Madonnina. Il Comune di Genga ha emesso un'ordinanza per sospendere il transito veicolare e pedonale lungo la strada che attraversa la Gola di Frasassi, dall'ansa di rotazione della navetta fino alla località Pianello, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e sono in corso accertamenti e verifiche da parte di una ditta incaricata dall'ente che gestisce il parco. (ANSA).